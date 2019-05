Vote in our Bonny Baby competition

Vote in our Bonny Baby competiton. File photo of two babies. Getty Images/iStockphoto katrinaelena

We're on the lookout for Great Yarmouth's bonniest baby. You can see all the babies that have been entered into the competition in the photos below.

Share Email this article to a friend To send a link to this page you must be logged in.

Vote in our Bonny Baby competiton. File photo of baby. Getty Images/iStockphoto Vote in our Bonny Baby competiton. File photo of baby. Getty Images/iStockphoto

How to Vote for your favourite Bonny Baby 2019

Cut out the 'voting entry form' which is found in the Great Yarmouth Mercury and follow the instructions.

Voting forms will also be found in the paper week of May 17 and 24.

Make sure your voting entry slips are in by Thursday, May 30. Photocopies will not be accepted.

Winners will receive a £100 voucher and a winning trophy.

GYM Bonny Babies 2019: 01. Ivy Leigh Holmes. Picture: Victoria Matthews GYM Bonny Babies 2019: 01. Ivy Leigh Holmes. Picture: Victoria Matthews

GYM Bonny Babies 2019: 02. Imogen-Grace. Picture: Rachael Cusack-Clarke GYM Bonny Babies 2019: 02. Imogen-Grace. Picture: Rachael Cusack-Clarke

GYM Bonny Babies 2019: 03. Ivy Ellenden. Picture: Chelsea Ellenden GYM Bonny Babies 2019: 03. Ivy Ellenden. Picture: Chelsea Ellenden

GYM Bonny Babies 2019: 04. Ella Palmby. Picture: Laura Fiorentini GYM Bonny Babies 2019: 04. Ella Palmby. Picture: Laura Fiorentini

GYM Bonny Babies 2019: 05. Ava-Rose. Picture: Lauren Sutton GYM Bonny Babies 2019: 05. Ava-Rose. Picture: Lauren Sutton

GYM Bonny Babies 2019: 06. Mila Mills. Picture: Laura Mills GYM Bonny Babies 2019: 06. Mila Mills. Picture: Laura Mills

GYM Bonny Babies 2019: 07. Jessica Elizabeth Muffett. Picture: Catherine Howens GYM Bonny Babies 2019: 07. Jessica Elizabeth Muffett. Picture: Catherine Howens

GYM Bonny Babies 2019: 08. Jack. Picture: Danielle Brett GYM Bonny Babies 2019: 08. Jack. Picture: Danielle Brett

GYM Bonny Babies 2019: 09. George. Picture: Stormm McQueen GYM Bonny Babies 2019: 09. George. Picture: Stormm McQueen

GYM Bonny Babies 2019: 10. Dynasty. Picture: Kaylie Tilley GYM Bonny Babies 2019: 10. Dynasty. Picture: Kaylie Tilley

GYM Bonny Babies 2019: 11. Harley. Picture: Samantha GYM Bonny Babies 2019: 11. Harley. Picture: Samantha

GYM Bonny Babies 2019: 12. Skyla-Rose Webb. Picture: James Webb GYM Bonny Babies 2019: 12. Skyla-Rose Webb. Picture: James Webb

GYM Bonny Babies 2019: 13. Isla Bowles. Picture: Shaunie Doheny GYM Bonny Babies 2019: 13. Isla Bowles. Picture: Shaunie Doheny

GYM Bonny Babies 2019: 14. Freddie. Picture: Lisa GYM Bonny Babies 2019: 14. Freddie. Picture: Lisa

GYM Bonny Babies 2019: 15. Charlotte. Picture: Tania Whitmore GYM Bonny Babies 2019: 15. Charlotte. Picture: Tania Whitmore

GYM Bonny Babies 2019: 16. Finley. Picture: Sophie White GYM Bonny Babies 2019: 16. Finley. Picture: Sophie White

GYM Bonny Babies 2019: 17. Teddie-Lee. Picture: Roxanne Shaw GYM Bonny Babies 2019: 17. Teddie-Lee. Picture: Roxanne Shaw

GYM Bonny Babies 2019: 18. Minnie. Picture: Megan Helmore GYM Bonny Babies 2019: 18. Minnie. Picture: Megan Helmore

GYM Bonny Babies 2019: 19. Alexander Welch. Picture: Jasmin Dobson GYM Bonny Babies 2019: 19. Alexander Welch. Picture: Jasmin Dobson

GYM Bonny Babies 2019: 20. Evie. Picture: Megan Page GYM Bonny Babies 2019: 20. Evie. Picture: Megan Page

GYM Bonny Babies 2019: 21. Leo. Picture: Kayleigh Parkins GYM Bonny Babies 2019: 21. Leo. Picture: Kayleigh Parkins

GYM Bonny Babies 2019: 22. Penelope Marie Rose Barber. Picture: Katie Holmes GYM Bonny Babies 2019: 22. Penelope Marie Rose Barber. Picture: Katie Holmes

GYM Bonny Babies 2019: 23. Jessica Bunn. Picture: Samm Carroll GYM Bonny Babies 2019: 23. Jessica Bunn. Picture: Samm Carroll

GYM Bonny Babies 2019: 24. Adeline Williams. Picture: Chloe Williams GYM Bonny Babies 2019: 24. Adeline Williams. Picture: Chloe Williams

GYM Bonny Babies 2019: 25. Emmy Brigland. Picture: Keeley Brigland GYM Bonny Babies 2019: 25. Emmy Brigland. Picture: Keeley Brigland

GYM Bonny Babies 2019: 26. Lucas-Ezra. Picture: Carlie Gray GYM Bonny Babies 2019: 26. Lucas-Ezra. Picture: Carlie Gray

GYM Bonny Babies 2019: 27. Kiera. Picture: Suzie Shortall GYM Bonny Babies 2019: 27. Kiera. Picture: Suzie Shortall

GYM Bonny Babies 2019: 28. Amelia. Picture: Kerry Moloney GYM Bonny Babies 2019: 28. Amelia. Picture: Kerry Moloney

GYM Bonny Babies 2019: 29. Dexter Symonds. Picture: Heather Symonds GYM Bonny Babies 2019: 29. Dexter Symonds. Picture: Heather Symonds

GYM Bonny Babies 2019: 30. Freddie. Picture: Nicola Turner-Hewitt GYM Bonny Babies 2019: 30. Freddie. Picture: Nicola Turner-Hewitt

GYM Bonny Babies 2019: 31. Esme Nixon. Picture: Michelle Nixon GYM Bonny Babies 2019: 31. Esme Nixon. Picture: Michelle Nixon

GYM Bonny Babies 2019: 32. George. Picture: Laura Hawthorn GYM Bonny Babies 2019: 32. George. Picture: Laura Hawthorn

GYM Bonny Babies 2019: 33. Archie Neary Jonas. Picture: Megan Neary GYM Bonny Babies 2019: 33. Archie Neary Jonas. Picture: Megan Neary

GYM Bonny Babies 2019: 34. Mia. Picture: Kerry Christon GYM Bonny Babies 2019: 34. Mia. Picture: Kerry Christon

GYM Bonny Babies 2019: 35. Kyle. Picture: Kerry Christon GYM Bonny Babies 2019: 35. Kyle. Picture: Kerry Christon

GYM Bonny Babies 2019: 36. Freddie Tomlin. Picture: Katharine Tomlin GYM Bonny Babies 2019: 36. Freddie Tomlin. Picture: Katharine Tomlin

GYM Bonny Babies 2019: 37. Mia-Jade Duthie. Picture: Chloe Mccartney GYM Bonny Babies 2019: 37. Mia-Jade Duthie. Picture: Chloe Mccartney

GYM Bonny Babies 2019: 38. Molly. Picture: Katie Littleproud GYM Bonny Babies 2019: 38. Molly. Picture: Katie Littleproud

GYM Bonny Babies 2019: 39. Preston. Picture: Heidi Parker GYM Bonny Babies 2019: 39. Preston. Picture: Heidi Parker

GYM Bonny Babies 2019: 40. Daisy. Picture: Mikaela Scully GYM Bonny Babies 2019: 40. Daisy. Picture: Mikaela Scully

GYM Bonny Babies 2019: 41. Oscar. Picture: Elizabeth Little GYM Bonny Babies 2019: 41. Oscar. Picture: Elizabeth Little

GYM Bonny Babies 2019: 42. Minnie. Picture: Mikaela Scully GYM Bonny Babies 2019: 42. Minnie. Picture: Mikaela Scully

GYM Bonny Babies 2019: 43. Ivy-Rose. Picture: Charley Davies GYM Bonny Babies 2019: 43. Ivy-Rose. Picture: Charley Davies

GYM Bonny Babies 2019: 44. Scarlett Rose. Picture: Stacey GYM Bonny Babies 2019: 44. Scarlett Rose. Picture: Stacey

GYM Bonny Babies 2019: 45. Zeke. Picture: Amber GYM Bonny Babies 2019: 45. Zeke. Picture: Amber

GYM Bonny Babies 2019: 46. Sage. Picture: Anthony Rossouw GYM Bonny Babies 2019: 46. Sage. Picture: Anthony Rossouw

GYM Bonny Babies 2019: 47. Tamiya Winter Marquez-Honeybourne. Picture: Tia Marquez GYM Bonny Babies 2019: 47. Tamiya Winter Marquez-Honeybourne. Picture: Tia Marquez

GYM Bonny Babies 2019: 48. Cooper. Picture: Gemma Barfield GYM Bonny Babies 2019: 48. Cooper. Picture: Gemma Barfield

GYM Bonny Babies 2019: 49. Racheal-Grace. Picture: Brittney GYM Bonny Babies 2019: 49. Racheal-Grace. Picture: Brittney

GYM Bonny Babies 2019: 50. Molly. Picture: Bev Hodgson GYM Bonny Babies 2019: 50. Molly. Picture: Bev Hodgson

GYM Bonny Babies 2019: 51. Lilly. Picture: Anna Griffen GYM Bonny Babies 2019: 51. Lilly. Picture: Anna Griffen

GYM Bonny Babies 2019: 52. Riley. Picture: Heather Wickens GYM Bonny Babies 2019: 52. Riley. Picture: Heather Wickens

GYM Bonny Babies 2019: 53. Regan. Picture: Anna Griffen GYM Bonny Babies 2019: 53. Regan. Picture: Anna Griffen

GYM Bonny Babies 2019: 54. Elouise Redican. Picture: Victoria Ann Macmillan GYM Bonny Babies 2019: 54. Elouise Redican. Picture: Victoria Ann Macmillan

GYM Bonny Babies 2019: 55. Evie. Picture: Lauren Scott GYM Bonny Babies 2019: 55. Evie. Picture: Lauren Scott

GYM Bonny Babies 2019: 56. Iris. Picture: Raymond Fairey GYM Bonny Babies 2019: 56. Iris. Picture: Raymond Fairey

GYM Bonny Babies 2019: 57. Amelia. Picture: Chloe Cashman GYM Bonny Babies 2019: 57. Amelia. Picture: Chloe Cashman

GYM Bonny Babies 2019: 58. Poppy-Rae. Picture: Vikki GYM Bonny Babies 2019: 58. Poppy-Rae. Picture: Vikki

GYM Bonny Babies 2019: 59. Ivy Lee. Picture: Stephanie Griffen GYM Bonny Babies 2019: 59. Ivy Lee. Picture: Stephanie Griffen

GYM Bonny Babies 2019: 60. Jenson Jamie. Picture: Maria Allen GYM Bonny Babies 2019: 60. Jenson Jamie. Picture: Maria Allen

GYM Bonny Babies 2019: 61. Emila-Rose Linda Huggins. Picture: Charlotte Alexander GYM Bonny Babies 2019: 61. Emila-Rose Linda Huggins. Picture: Charlotte Alexander

GYM Bonny Babies 2019: 62. Elliot Barnes. Picture: Kiera-Lea Haldane GYM Bonny Babies 2019: 62. Elliot Barnes. Picture: Kiera-Lea Haldane

GYM Bonny Babies 2019: 63. Rita. Picture: Kim GYM Bonny Babies 2019: 63. Rita. Picture: Kim

GYM Bonny Babies 2019: 64. Henry Clarke. Picture: Katrina Clarke GYM Bonny Babies 2019: 64. Henry Clarke. Picture: Katrina Clarke

GYM Bonny Babies 2019: 65. Matilda. Picture: Francesca Osborne GYM Bonny Babies 2019: 65. Matilda. Picture: Francesca Osborne

GYM Bonny Babies 2019: 66. Ezra. Picture: Sharna Bensley GYM Bonny Babies 2019: 66. Ezra. Picture: Sharna Bensley

GYM Bonny Babies 2019: 67. Denis. Picture: Brigita GYM Bonny Babies 2019: 67. Denis. Picture: Brigita

GYM Bonny Babies 2019: 68. Abel. Picture: Sharna Bensley GYM Bonny Babies 2019: 68. Abel. Picture: Sharna Bensley

GYM Bonny Babies 2019: 69. James Little. Picture: Holly Little GYM Bonny Babies 2019: 69. James Little. Picture: Holly Little

GYM Bonny Babies 2019: 70. Jayden Lee. Picture: Donna GYM Bonny Babies 2019: 70. Jayden Lee. Picture: Donna

GYM Bonny Babies 2019: 71. Rocky. Picture: Jade Martin GYM Bonny Babies 2019: 71. Rocky. Picture: Jade Martin

GYM Bonny Babies 2019: 72. Charlie. Picture: Casey Richards GYM Bonny Babies 2019: 72. Charlie. Picture: Casey Richards

GYM Bonny Babies 2019: 73. Poppy. Picture: Casey Richards GYM Bonny Babies 2019: 73. Poppy. Picture: Casey Richards

GYM Bonny Babies 2019: 74. Lola-Mae. Picture: Casey Richards GYM Bonny Babies 2019: 74. Lola-Mae. Picture: Casey Richards

GYM Bonny Babies 2019: 75. Cley Thompson. Picture: Sherelle Thompson GYM Bonny Babies 2019: 75. Cley Thompson. Picture: Sherelle Thompson

GYM Bonny Babies 2019: 76. Leila. Picture: Leila Phipps GYM Bonny Babies 2019: 76. Leila. Picture: Leila Phipps

GYM Bonny Babies 2019: 77. Sophie Burgess. Picture: Brendan Powell GYM Bonny Babies 2019: 77. Sophie Burgess. Picture: Brendan Powell

GYM Bonny Babies 2019: 78. Isobel. Picture: Sarah Smout GYM Bonny Babies 2019: 78. Isobel. Picture: Sarah Smout

GYM Bonny Babies 2019: 79. Joshua. Picture: Sam Street GYM Bonny Babies 2019: 79. Joshua. Picture: Sam Street

GYM Bonny Babies 2019: 80. Oakley Turner. Picture: Kerry Shaw GYM Bonny Babies 2019: 80. Oakley Turner. Picture: Kerry Shaw

GYM Bonny Babies 2019: 81. Travis Yaxley. Picture: Marcus Yaxley GYM Bonny Babies 2019: 81. Travis Yaxley. Picture: Marcus Yaxley

GYM Bonny Babies 2019: 82. Oliver. Picture: Katie Burrell GYM Bonny Babies 2019: 82. Oliver. Picture: Katie Burrell

GYM Bonny Babies 2019: 83. Sofia. Picture: Katie Burrell GYM Bonny Babies 2019: 83. Sofia. Picture: Katie Burrell

GYM Bonny Babies 2019: 84. Lester. Picture: Rebecca Chaw GYM Bonny Babies 2019: 84. Lester. Picture: Rebecca Chaw

GYM Bonny Babies 2019: 85. Mia. Picture: Sarah GYM Bonny Babies 2019: 85. Mia. Picture: Sarah

GYM Bonny Babies 2019: 86. Jack Burgess. Picture: Shelley Burgess GYM Bonny Babies 2019: 86. Jack Burgess. Picture: Shelley Burgess

GYM Bonny Babies 2019: 87. Vinnie Brian Hearn. Picture: Francesca Kitchener GYM Bonny Babies 2019: 87. Vinnie Brian Hearn. Picture: Francesca Kitchener

GYM Bonny Babies 2019: 88. Noah. Picture: Elise King GYM Bonny Babies 2019: 88. Noah. Picture: Elise King

GYM Bonny Babies 2019: 89. Oden Barnabas Clayton. Picture: Shanise Clayton GYM Bonny Babies 2019: 89. Oden Barnabas Clayton. Picture: Shanise Clayton

GYM Bonny Babies 2019: 90. Logan. Picture: Shanice Day GYM Bonny Babies 2019: 90. Logan. Picture: Shanice Day

GYM Bonny Babies 2019: 91. Chadley. Picture: Shanice Day GYM Bonny Babies 2019: 91. Chadley. Picture: Shanice Day

GYM Bonny Babies 2019: 92. Clayton. Picture: Shanice Day GYM Bonny Babies 2019: 92. Clayton. Picture: Shanice Day

GYM Bonny Babies 2019: 93. Blake Morris. Picture: Courtney-Jade Morris GYM Bonny Babies 2019: 93. Blake Morris. Picture: Courtney-Jade Morris

GYM Bonny Babies 2019: 94. Shae. Picture: Cherise GYM Bonny Babies 2019: 94. Shae. Picture: Cherise

GYM Bonny Babies 2019: 95. George-Ryan. Picture: Katie Thomas GYM Bonny Babies 2019: 95. George-Ryan. Picture: Katie Thomas

GYM Bonny Babies 2019: 96. Logan. Picture: Carole GYM Bonny Babies 2019: 96. Logan. Picture: Carole

GYM Bonny Babies 2019: 97. George. Picture: Faye GYM Bonny Babies 2019: 97. George. Picture: Faye

GYM Bonny Babies 2019: 98. Eva-Mae. Picture: Faye GYM Bonny Babies 2019: 98. Eva-Mae. Picture: Faye

GYM Bonny Babies 2019: 99. Amelia-Rose. Picture: Amy GYM Bonny Babies 2019: 99. Amelia-Rose. Picture: Amy

GYM Bonny Babies 2019: 100. Mason. Picture: Sherrie GYM Bonny Babies 2019: 100. Mason. Picture: Sherrie

GYM Bonny Babies 2019: 101. Tabitha. Picture: Karl Farrow GYM Bonny Babies 2019: 101. Tabitha. Picture: Karl Farrow

GYM Bonny Babies 2019: 102. Jenson. Picture: Tess Peterson GYM Bonny Babies 2019: 102. Jenson. Picture: Tess Peterson

GYM Bonny Babies 2019: 103. Jack. Picture: Shelley GYM Bonny Babies 2019: 103. Jack. Picture: Shelley

GYM Bonny Babies 2019: 104. Sophia Mcculley. Picture: Naomi GYM Bonny Babies 2019: 104. Sophia Mcculley. Picture: Naomi

GYM Bonny Babies 2019: 105. Kenzie King. Picture: Kirstie Wilkins GYM Bonny Babies 2019: 105. Kenzie King. Picture: Kirstie Wilkins

GYM Bonny Babies 2019: 106. Reggie. Picture: Amie Hunn GYM Bonny Babies 2019: 106. Reggie. Picture: Amie Hunn

GYM Bonny Babies 2019: 107. Reggie Spinks-Hunn. Picture: Amie Hunn GYM Bonny Babies 2019: 107. Reggie Spinks-Hunn. Picture: Amie Hunn

GYM Bonny Babies 2019: 108. Jaylen. Picture: Chloe Stroud GYM Bonny Babies 2019: 108. Jaylen. Picture: Chloe Stroud

GYM Bonny Babies 2019: 109. Amelie Isla Young. Picture: Adrian Young GYM Bonny Babies 2019: 109. Amelie Isla Young. Picture: Adrian Young

GYM Bonny Babies 2019: 110. Bear Benjafield. Picture: Christie Fitzgerald GYM Bonny Babies 2019: 110. Bear Benjafield. Picture: Christie Fitzgerald

GYM Bonny Babies 2019: 111. Franklin. Picture: Amy GYM Bonny Babies 2019: 111. Franklin. Picture: Amy

GYM Bonny Babies 2019: 112. Theo Goodrum. Picture: Faye Hole GYM Bonny Babies 2019: 112. Theo Goodrum. Picture: Faye Hole

GYM Bonny Babies 2019: 113. Freddie. Picture: Gemma Sullivan GYM Bonny Babies 2019: 113. Freddie. Picture: Gemma Sullivan

GYM Bonny Babies 2019: 114. Rose. Picture: Lisa GYM Bonny Babies 2019: 114. Rose. Picture: Lisa

GYM Bonny Babies 2019: 115. Evalyn Rose Woodward. Picture: Sophie Speight GYM Bonny Babies 2019: 115. Evalyn Rose Woodward. Picture: Sophie Speight

GYM Bonny Babies 2019: 116. Elisa Marie Woodward. Picture: Sophie Speight GYM Bonny Babies 2019: 116. Elisa Marie Woodward. Picture: Sophie Speight

GYM Bonny Babies 2019: 117. Esmay Violet Woodward. Picture: Sophie Speight GYM Bonny Babies 2019: 117. Esmay Violet Woodward. Picture: Sophie Speight

GYM Bonny Babies 2019: 118. Marlie Puckett. Picture: Stacey Witheridge GYM Bonny Babies 2019: 118. Marlie Puckett. Picture: Stacey Witheridge

GYM Bonny Babies 2019: 119. Archie Sugrue. Picture: Sian Hubbard GYM Bonny Babies 2019: 119. Archie Sugrue. Picture: Sian Hubbard

GYM Bonny Babies 2019: 120. Elsa. Picture: Chloe Mai GYM Bonny Babies 2019: 120. Elsa. Picture: Chloe Mai

GYM Bonny Babies 2019: 121. Jacob Palmer. Picture: Lindsay Goffin GYM Bonny Babies 2019: 121. Jacob Palmer. Picture: Lindsay Goffin

GYM Bonny Babies 2019: 122. Kenden. Picture: Heidi Berry GYM Bonny Babies 2019: 122. Kenden. Picture: Heidi Berry

GYM Bonny Babies 2019: 123. Dakota-Esmee. Picture: Heidi Berry GYM Bonny Babies 2019: 123. Dakota-Esmee. Picture: Heidi Berry

GYM Bonny Babies 2019: 124. Fletcher. Picture: Sinead Smith GYM Bonny Babies 2019: 124. Fletcher. Picture: Sinead Smith

GYM Bonny Babies 2019: 125. Lauchlan. Picture: Sinead Smith GYM Bonny Babies 2019: 125. Lauchlan. Picture: Sinead Smith

GYM Bonny Babies 2019: 126. Ayda. Picture: Sharon GYM Bonny Babies 2019: 126. Ayda. Picture: Sharon

GYM Bonny Babies 2019: 127. Rocky. Picture: Michael Hughes GYM Bonny Babies 2019: 127. Rocky. Picture: Michael Hughes

GYM Bonny Babies 2019: 128. Freddie S. Picture: Stacie Everson GYM Bonny Babies 2019: 128. Freddie S. Picture: Stacie Everson

GYM Bonny Babies 2019: 129. Ellie-Grace S. Picture: Stacie Everson GYM Bonny Babies 2019: 129. Ellie-Grace S. Picture: Stacie Everson

GYM Bonny Babies 2019: 130. Archie S. Picture: Stacie Everson GYM Bonny Babies 2019: 130. Archie S. Picture: Stacie Everson

GYM Bonny Babies 2019: 131. Esme Pearl Setchell. Picture: Shanice Allan GYM Bonny Babies 2019: 131. Esme Pearl Setchell. Picture: Shanice Allan

GYM Bonny Babies 2019: 132. Lucas John Setchell. Picture: Shanice Allan GYM Bonny Babies 2019: 132. Lucas John Setchell. Picture: Shanice Allan

GYM Bonny Babies 2019: 133. Reggie. Picture: Gabrielle GYM Bonny Babies 2019: 133. Reggie. Picture: Gabrielle

GYM Bonny Babies 2019: 134. Leo Henry Adcock. Picture: Carla Grice GYM Bonny Babies 2019: 134. Leo Henry Adcock. Picture: Carla Grice

GYM Bonny Babies 2019: 135. Toby Watkins. Picture: Lauren Bellingham GYM Bonny Babies 2019: 135. Toby Watkins. Picture: Lauren Bellingham

GYM Bonny Babies 2019: 136. Finley Hack. Picture: Kayleigh Hack GYM Bonny Babies 2019: 136. Finley Hack. Picture: Kayleigh Hack

GYM Bonny Babies 2019: 137. Zach Henry. Picture: Atlanta Amis GYM Bonny Babies 2019: 137. Zach Henry. Picture: Atlanta Amis

GYM Bonny Babies 2019: 138. Imogen-Grace. Picture: Rachael Cusack-Clarke GYM Bonny Babies 2019: 138. Imogen-Grace. Picture: Rachael Cusack-Clarke

GYM Bonny Babies 2019: 139. Nevaeh Atherton. Picture: Paul Robert Atherton GYM Bonny Babies 2019: 139. Nevaeh Atherton. Picture: Paul Robert Atherton

GYM Bonny Babies 2019: 140. Rory. Picture: Helen Lambert GYM Bonny Babies 2019: 140. Rory. Picture: Helen Lambert

GYM Bonny Babies 2019: 141. Bea. Picture: Rebecca GYM Bonny Babies 2019: 141. Bea. Picture: Rebecca

GYM Bonny Babies 2019: 142. Zachary. Picture: Danielle Hopes GYM Bonny Babies 2019: 142. Zachary. Picture: Danielle Hopes

GYM Bonny Babies 2019: 143. Parker Thompson. Picture: Kirsty Allen GYM Bonny Babies 2019: 143. Parker Thompson. Picture: Kirsty Allen

GYM Bonny Babies 2019: 144. Harley Kempton. Picture: Tina Sparkes GYM Bonny Babies 2019: 144. Harley Kempton. Picture: Tina Sparkes

GYM Bonny Babies 2019: 145. Ella-Louise. Picture: Abby Burgess GYM Bonny Babies 2019: 145. Ella-Louise. Picture: Abby Burgess